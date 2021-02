(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Berlusconi si toglie la mascherina per la photo opportunity Silvio Berlusconi si toglie la mascherina per cogliere la photo opportunity, dopo l’arrivo con la delegazione di Forza Italia a Montecitorio per il secondo incontro di consultazioni con il Presidente del Consiglio Mario Draghi. La delegazione comprende Antonoo Tajani, Mariastella Gelmini e Daniela Bernini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev