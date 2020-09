(Agenzia Vista) Milano, 04 settembre 2020 Berlusconi, Zangrillo: “Ho imposto riposo assoluto, l’umore non è dei migliori” La conferenza stampa del professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e direttore della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, per fare il punto sulle condizioni di salute del presidente di Forza Italia, positivo al coronavirus: “Ho imposto riposo assoluto, l’umore non è dei migliori” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev