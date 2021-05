Bertolaso: “Io candidato sindaco a Roma? Sarebbe stato un sogno, ma non ho più l’età”

(Agenzia Vista) Milano, 12 Maggio 2021 “Credo che Roma meriti forze giovani, motivate, esperte, appassionate, e che possano dedicare tutta la loro vita nei confronti della città più bella del mondo. Per me sarebbe stato un sogno, ma ormai sono fuori quota per questo genere di avventure”. Così il coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, a una domanda sulla sua eventuale candidatura con il centrodestra come sindaco di Roma alle prossime elezioni. Lo ha detto all’uscita dall’hub vaccinale di Palazzo Scintille, a MIlano, dove la Nazionale italiana di pallavolo femminile è stata vaccinata in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma per la prossima estate. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev