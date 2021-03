Besseghini (Arera): “Bollette di aprile più care, ma 2021 complessivamente meno caro del 2020”

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo “Malgrado gli aumenti di prezzo delle materie prime su luce e gas per la famiglia-tipo il costo dell’energia nell’anno scorrevole è più basso rispetto all’anno passato di 56 euro. Questo è dovuto in larga parte al mantenimento al valore inferiore del costo del gas” lo dice il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente Stefano Besseghini a proposito dell’aumento dei prezzi delle materie prime dell’elettricità (+3,8%) e del gas (+3,9%). Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev