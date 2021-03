(Agenzia Vista) Usa, 12 marzo 2021 Biden alla nazione: "4 luglio sia giorno indipendenza da Covid" "A tutti voi che chiedete quando le cose torneranno normali, ecco la verità l'unico modo per riprenderci le nostre vite, per far ripartire l'economia, è battere il virus. Entro il 4 luglio vi sono buone chance di riuscire a stare nuovamente insieme alla famiglia, agli amici, per celebrare l'Indipendence Day e l'indipendenza dal virus". Così il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso alla Nazione. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev