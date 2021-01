(Agenzia Vista) Usa, 21 gennaio 2021 Biden alla sua amministrazione: "Siamo qui per servire la Nazione" "Siamo qui per servire la Nazione, gli americani pagano il nostro stipendio e noi lavoriamo per loro". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella prima conferenza stampa alla Casa Bianca. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev