(Agenzia Vista) Stati Uniti, 19 febbraio 2021 Biden: “Dobbiamo prepararci a competizione strategica con la Cina, sarà dura” “Dobbiamo prepararci insieme per una competizione strategica a lungo termine con la Cina. Il modo in cui gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia lavorano insieme per assicurare la pace, difendere i nostri valori condivisi e far progredire la nostra prosperità nel Pacifico sarà uno degli sforzi più importanti che intraprenderemo. La competizione con la Cina sarà dura. Questo è ciò che mi aspetto, ed è ciò che accolgo con favore, perché credo nel sistema globale che l'Europa e gli Stati Uniti, insieme ai nostri alleati nell'Indo-Pacifico, hanno lavorato così duramente per costruire negli ultimi 70 anni. Possiamo essere padroni della corsa per il futuro”. Così il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo discorso alla Munich Security Conference 2021. / Facebook President Joe Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev