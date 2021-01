(Agenzia Vista) Usa, 21 gennaio 2021 20-01-21 Biden: "Il Mondo ci guarda, torneremo a essere un esempio" "Il mondo ci sta guardando, guarda tutti noi oggi. Quindi ecco il mio messaggio per coloro che sono oltre i nostri confini. L'America è stata messa alla prova e ne siamo usciti più forti. Ricostruiremo le nostre alleanze e ci impegneremo ancora una volta con il mondo. Non per affrontare le sfide di ieri, ma le sfide di oggi e di domani. E guideremo non solo con l'esempio del nostro potere, ma con il potere del nostro esempio. Saremo un partner forte e affidabile per la pace, il progresso e la sicurezza". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden nel suo primo discorso dopo il giuramento. Joe Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev