Biden è il presidente degli Usa: "Ora voltiamo pagina"

Roma, 15 dic. (askanews) - "Ha prevalso lo Stato di diritto, la nostra Costituzione e la volontà popolare": Joe Biden è ufficialmente il nuovo presidente degli Stati Uniti, dopo che il Collegio elettorale, formato dai grandi elettori, lo ha eletto.In un discorso pronunciato lunedì sera nello Stato del Delaware, Biden ha difeso vigorosamente la sua vittoria nelle elezioni, condannando senza mezzi termini il tentativo di Trump di rovesciare il risultato delle urne."In questa battaglia per l'anima dell'America, la democrazia ha prevalso. Noi, il popolo, abbiamo votato. La fede nelle nostre istituzioni ha retto. L'integrità delle nostre elezioni rimane intatta. Ora è il momento di voltare pagina, come abbiamo fatto nel corso della nostra storia. Di unirci. Di guarire. Come ho detto in questa campagna, sarò presidente di tutti gli americani".Biden ha ricordato i tentativi falliti del presidente uscente Trump di ribaltare l'esito del voto, attraverso ricorsi legali, e i riconteggi che non hanno infine confermato la sua vittoria. Ha inoltre osservato che i tentativi di Trump "sono stati così estremi come mai abbiamo visto in passato". "Fortunatamente - ha aggiunto Biden - la Corte Suprema ha completamente rigettato all'unanimità questi ricorsi".Nello stesso giorno, il presidente uscente Donald Trump ha annunciato le dimissioni del ministro della giustizia William Barr. "Bill partirà poco prima di Natale per trascorrere le vacanze con la sua famiglia, e il vice procuratore generale Jeff Rosen, una persona incredibile, prenderà in mano l'interim", ha twittato il presidente uscente che nelle scorse settimane aveva espresso dure critiche nei confronti di Barr, accusandolo di non non aver denunciato i presunti brogli elettorali.