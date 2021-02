(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 Biden in visita alla Pfizer: “Non serve un muro per tenere fuori pandemia ma cure per il mondo” “Non è abbastanza trovare cure per gli americani. Servono cure cui il mondo sia in grado di accedere, perché non puoi costruire un muro o uno steccato alto abbastanza per tenere fuori una pandemia”. Queste le parole di Joe Biden durante la sua visita alla fabbrica di vaccini anti Covid-19 a Kalamazoo, Michigan. / Facebook President Joe Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev