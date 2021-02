(Agenzia Vista) Stati Uniti, 4 febbraio 2021 Biden: “L’America è tornata, ripareremo nostre alleanze e affronteremo sfide di oggi e di domani” “L'America è tornata. L'America è tornata. La diplomazia è tornata al centro della nostra politica estera. Come ho detto nel mio discorso inaugurale, ripareremo le nostre alleanze e ci impegneremo con il mondo ancora una volta, non per affrontare le sfide di ieri, ma quelle di oggi e di domani. La leadership americana deve affrontare questo nuovo momento di avanzamento dell'autoritarismo, comprese le crescenti ambizioni della Cina di rivaleggiare con gli Stati Uniti e la determinazione della Russia di danneggiare e fermare la nostra democrazia”. Così il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un discorso tenuto alla sede del Dipartimento di Stato il 4 febbraio 2021 e trasmesso in diretta su Facebook. / Facebook Joe Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev