Biden nomina economista Gene Sperling per gestire il Rescue Plan

Washington, 16 mar. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden ha nominato Gene Sperling, un economista, l'unico, che ha già lavorato come direttore del Consiglio economico nazionale (National Economic Council) sia sotto il presidente Bill Clinton che il successore Barack Obama, per seguire la realizzazione dell'American Rescue Plan, il piano di salvataggio americano da 1,9 trilioni di dollari per contrastare l'impatto del Covid sull'economia del paese."Sono felice di annunciare e presentare un altro talentuoso manager per coordinare l'attuazione dell'American Rescue Plan: Gene Sperling. Gene telefonerà con sindaci e governatori, degli Stati rossi e degli Stati blu", ha annunciato Biden in un intervento alla Casa Bianca, definendolo "una fonte affidabile per tutti noi per fare questo lavoro".Alla domanda se l'ex presidente Donald Trump debba incoraggiare le persone scettiche, in particolare i repubblicani, a farsi vaccinare, Biden ha detto che è molto più importante affidarsi ai leader locali nella promozione dei vaccini. "La cosa che ha impatto più di ogni altra cosa che Trump potrebbe dire alla gente Maga (Make America Great Again) è ciò che i dottori locali, i predicatori locali, le persone della comunità locale dicono. Per questo invito, invito tutti i dottori locali e i ministri e i sacerdoti a parlare del perché, perché è importante vaccinarsi e anche dopo questo, fino a quando tutti saranno vaccinati, portare la mascherina".Il presidente americano ha poi annunciato che l'America raggiungerà presto due obiettivi "giganti":"Il primo è che completeremo 100 milioni di iniezioni nelle braccia degli americani nei prossimi 10 giorni e 100 milioni di assegni nelle tasche della gente nei prossimi 100 giorni. Iniezioni nelle braccia e soldi nelle tasche. Questo è importante".