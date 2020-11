(Agenzia Vista) Usa, 10 novembre 2020 Biden: "Non ci si divida su Obamacare, riguarda tutti gli americani" "Non sono ingenuo sul fatto che l'assistenza sanitaria sia una questione che ha diviso gli americani in passato, ma la verità è che oggi il popolo americano è più unito su questo tema di quanto non sia diviso. Non deve essere motivo di scontro fazioso tra democratici e repubblicani, è una questione umana" che riguarda ogni singola famiglia americana". Lo ha detto il presidente Joe Biden durante una conferenza stampa. 02_50 JoeBiden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev