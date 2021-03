Biden ospite al Consiglio Europeo: collaboriamo contro il Covid

Milano, 26 mar. (askanews) - Uniti nella lotta al Covid, un po' meno sui vaccini. Joe Biden presidente degli Stati Uniti in videoconferenza al Consiglio Europeo tende la mano e chiede "stretta collaborazione" su sfide comuni, dalla battaglia contro Coronavirus all'ambiente.Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che l'UE e gli Stati Uniti possono promuovere i valori democratici lavorando insieme. Anche per combattere il cambiamento climatico, dopo che Washington è rientrata nell'accordo di Parigi del 2016, i leader dell'UE hanno accolto con favore l'impegno di Washington a lavorare insieme nonostante alcuni sostengano che il blocco debba diventare più indipendente dopo le politiche isolazioniste di Trump.Trump non ha mai tenuto colloqui con tutti i leader dell'UE, ma entrambi i precedenti presidenti Barack Obama e George W. Bush si erano incontrati con l'intero blocco.