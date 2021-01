Biden presidente: "La democrazia ha vinto, ora torniamo uniti"

Roma, 20 gen. (askanews) - Un discorso per cercare di riunificareun paese profondamente diviso e danneggiato dalle menzogne diDonald Trump sulle elezioni: è quello che Joe Biden hapronunciato appena dopo il suo giuramento come 46mo presidentedegli Stati Uniti"Abbiamo imparato di nuovo che la democrazia è preziosa. Lademocrazia è fragile. E in questo momento, amici, la democraziaha prevalso. Così ora, su questo terreno consacrato, dove solopochi giorni fa la violenza ha cercato di scuotere le fondamentastesse del Campidoglio, siamo uniti come una sola nazione davantia Dio, indivisibile, per procedere al traferimento dei poteripacifico come abbiamo fatto per oltre due secoli".Diversi i riferimenti alla Guerra Civile del 1861, la prova piùdura per l'America, e anche una citazione di Abraham Lincoln, ilpresidente che alla fine della guerra mise fine alla schiavitùnel Sud, la macchia più scura della storia degli Stati Uniti, lacui eredità ancora oggi li perseguita:"Dobbiamo mettere fine a questa guerra incivile che mette ilrosso contro il blu (colori dei partiti repubblicano edemocratico), campagne contro città, conservatori controprogressisti.""In un altro gennaio, nel capodanno del 1863, Abraham Lincolnfirmò la proclamazione di liberazione degli schiavi. Quando presecarta e penna il presidente disse: 'Se il mio nome sarà mairicordato nella storia, sarà per questo atto, e ci metto tutta lamia anima'. Tutta la mia anima. Oggi, in questo giorno digennaio, tutta la mia anima è in questo: riunificare l'America,unire il nostro popolo, la nostra nazione. E chiedo a ogniamericano di unirsi a me per questa causa".E Biden non ha rinunciato a un riferimento alla manipolazione enegazione dei fatti, di cui il predecessore Donald Trump ha fattoun vero e proprio modo di comunicare e governare: "Ogni disaccordo non deve essere un motivo per la guerra totale. E dobbiamo respingere la cultura in cui i fatti stessi sono manipolati, e perfino fabbricati ad hoc".