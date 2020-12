Biden rinnova appello anti Covid 19: usate la mascherina

Milano, 5 dic. (askanews) - Non sarà obbligatoria la vaccinazione anti Coronovirus. Parola del presidente eletto statunitense Joe Biden, ma negli Usa si rinnova l'appello all'uso della mascherina.Secondo Biden la situzione sul fronte lavoro mostra che la ripresa economica è in fase di stallo; ha esortato il Congresso degli Stati Uniti ad approvare un disegno di legge sul coronavirus e a seguire "centinaia di miliardi di dollari" in aiuti a gennaio."Se non agiamo ora, il futuro sarà molto cupo", ha detto Biden , che entrerà in carica il 20 gennaio, con una cerimonia in forma ridotta.