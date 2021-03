Biden scivola per tre volte sulle scalette dell'Air Force One

Roma, 19 mar. (askanews) - Il presidente americano Joe Biden è scivolato per tre volte mentre saliva le scalette dell'Air Force One alla Base di Andrews nel Maryland. Arrivato in cima alla scaletta, come se niente fosse, Biden ha fatto il saluto militare ed è entrato nel velivolo.Il leader democratico, 78 anni, è diretto ad Atlanta, dove lui e la vice-presidente Kamala Harris incontreranno i leader della comunità asiatico-americana in seguito alle sparatorie che vicino alla capitale della Georgia hanno provocato 8 morti, tra cui 6 donne di origini asiatiche.