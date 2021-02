Biden si congratula con Draghi, lo vedrà online venerdì al G7

Milano, 15 feb. (askanews) - "Congratulazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Lei per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante la vostra guida del G20 e affrontare le sfide globali dal Covid al cambiamento climatico". Così in un tweet le congratulazioni del presidente Usa Joe Biden, a poche ore dall'insediamento del nuovo capo di governo italiano e nel giorno di San Valentino.Draghi e Biden avranno già un primo incontro in multilaterale venerdì, seppur virtuale: la sede sarà il G7 che quest'anno è ospitato dalla Gran Bretagna che accoglierà "per la prima volta ben tre neo insediati:"Il premier giapponese Yoshihide Suga, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden".Primo a fare le congratulazioni a Draghi è stato però non Biden ma il premier britannico Boris Johnson:"Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei nel 2021 mentre ospitiamo il G7, ospiti del G20 e noi co-host del COP26, la conferenza sui cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow in Scozia.Il benvenuto a Draghi è stato già dato anche via social da Angela Merkel ed Emmanuel Macron."Auguro a Mario Draghi tutto il meglio!" dice la cancelliera tedesca, mentre il presidente francese dà fuoco alle polveri del sodalizio italo-francese, in un tweet che è già un programma:"Francia e Italia, abbiamo tanto da fare insieme, per costruire un'Europa più forte, più unita e per un nuovo multilateralismo, che offra ai nostri giovani un futuro migliore".Servizio di Cristina GiulianoMontaggio a cura di Alessandro ViolanteImmagini a cura di askanews/Afp