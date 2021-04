Biden sui vaccini: dal 19 tutti gli adulti in Usa avranno diritto

Milano, 7 apr. (askanews) - "Ancora molto lavoro da fare". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncia che a partire dal 19 aprile tutti gli adulti americani avranno diritto alla vaccinazione, ma il nuovo leader della Casa Bianca è cauto: la lotta contro il virus è tutt'altro che finita e non bisogna abbandonarsi a facili entusiami."Capisco che possa confondere il fatto che il programma di vaccinazione stia salvando decine di migliaia di vite, ma la pandemia rimane pericolosa. Lasciatemelo spiegare in una sola parola: tempo. Tempo. Anche muovendoci alla velocità record a cui ci stiamo muovendo, non siamo nemmeno a metà della vaccinazione di oltre 300 milioni di americani".La Casa Bianca ha fatto sapere che quasi un americano su 3 e oltre il 40% degli adulti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e quasi un adulto su 4 è completamente vaccinato. Il 75% delle persone di età superiore ai 65 anni ha ricevuto almeno una dose e oltre il 55% di loro è completamente vaccinato.Biden ha inoltre annunciato che 150 milioni di dosi di vaccino Covid 19 state iniettate dal suo insediamento il 20 gennaio. Ciò mette il presidente sulla buona strada per raggiungere il suo nuovo obiettivo di 200 milioni di dosi somministrate entro il suo centesimo giorno in carica il 30 aprile.