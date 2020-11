(Agenzia Vista) Usa, 07 novembre 2020 Biden supera Trump, l'omaggio di John Legend, sui social canta 'Georgia in my mind' John Legend posta sui social un video in cui canta una versione di ‘Georgia in my mind’ per celebrare il sorpasso di Biden su Trump in quello Georgia. Il video è stato poi condiviso anche dalla moglie Chrissy Teigen su twitter, accompagnato dal commento: “Era da 5 ore che aspettava di pubblicarlo” / Instagram johnlegend Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev