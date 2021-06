(Agenzia Vista) Usa, 02 giugno 2021 "L'odio non è mai stato sconfitto e si nasconde. Noi dobbiamo sconfiggerlo. Oggi la minaccia più letale per il paese è il suprematismo bianco. Non il terrorismo, non Al Qaida: i suprematisti bianchi sono oggi la principale minaccia". Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando a Tulsa in occasione della commemorazione a 100 anni del massacro di circa 300 cittadini afroamericani. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev