(Agenzia Vista) Washington, 09 gennaio 2021 Biden: “Trump ha scatenato un attacco alle istituzioni della nostra democrazia” “Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto un Presidente che ha reso chiaro il suo disprezzo per la democrazia, la legge, la costituzione in tutto ciò che ha fatto. Ha scatenato un assalto alle istituzioni della nostra democrazia”. Così Joe Biden durante una conferenza stampa in cui ha commentato l’attacco al Congresso da parte dei sostenitori di Donald Trump. / Facebook Joe Biden Durata: 01_45 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev