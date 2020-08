Bielorussia, nuova manifestazione delle opposizioni a Minsk

Roma, 24 ago. (askanews) - Decine di migliaia di manifestanti sono scesi nuovamente in piazza per una manifestazione di protesta nella capitale della Bielorussia, Minsk, due settimane dopo la rielezione, contestata dalle opposizioni, del presidente Alexander Lukashenko.I manifestanti si sono radunati in massa nel centro della capitale,in piazza Indipendenza, issando la bandiera bianca e rossa dell'opposizione, dopo l'appello dei leader dell'opposizione di una grande protesta al grido di "Basta Lukashenko, se ne vada"; ed ancora: "libertà" e "non dimenticheremo, non perdoneremo".I media dell'opposizione hanno riferito di oltre 100mila manifestanti, scesi in piazza per la seconda domenica consecutiva.