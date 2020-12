(Agenzia Vista) Roma, 26 dicembre 2020 Bilancio, Misiani: "Legge migliorata con cassa integrazione per p.iva e taglio contributi autonomi" "Il disegno di legge di bilancio è stata migliorata grazie agli emendamenti sulla cassa integrazione per le p.iva, il taglio dei contributi per i lavoratori autonomi e la possibilità di portare fino a 15 anni i prestiti garantiti dallo Stato". Lo ha dichiarato il viceministro dell'economia Antonio Misiani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev