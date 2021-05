Bill e Melinda divorziano, ecco quando festeggiavano il 20esimo anniversario della Fondazione Gates

(Agenzia Vista) Roma, 4 Maggio 2021 L’annuncio del divorzio tra Bill e Melinda Gates continua a far clamore. Tra i tanti dubbi sul futuro dei due dopo la separazione, c’è quello che riguarda la fondazione che hanno messo in piedi, la “Bill & Melinda Gates Foundation”, diventata una delle organizzazioni non profit più importanti del mondo grazie alle sue attività contro povertà e malattie nei Paesi più poveri. E’ legato proprio alle attività della Fondazione uno degli ultimi video pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale di Bill Gates nel quale lo si vede in compagnia dell’ormai ex compagna. Una lettera annuale pubblicata nel febbraio 2020 in cui i due tracciano il bilancio dei primi vent’anni della ong. / Facebook Bill Gates Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev