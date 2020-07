(Agenzia Vista) Brescia, 01 luglio 2020 Blitz antidroga a Brescia, arrestati anche i pusher 'Bestia' e 'Bambino' Dalle prime ore dell’alba è scattata l’operazione “CUSTOMERS” condotta dalla Polizia di Stato di Brescia per l’esecuzione di numerose misure cautelari nei confronti di un gruppo di persone, gravemente indiziate, a vario titolo, di traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno individuato due importanti acquirenti del gruppo di tunisini: il primo, soprannominato “la bestia”, si è recato a Brescia per acquistare dello stupefacente, dopo essersi preventivamente accordato con i tunisini; il secondo acquirente veniva soprannominato dal gruppo di spacciatori “il bambino”, a causa del fatto che si lamentava spesso della qualità dello stupefacente che acquistava, tanto da chiedere più volte il rimborso di quanto pagato per la sostanza. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev