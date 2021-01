Bloccata in Guatemala la carovana di migranti diretti negli Usa

Milano, 19 gen. (askanews) - Si è fermata al confine con il Guatemala la marcia della carovana di migranti, per la maggior parte dell'Honduras, diretti negli Stati Uniti. Sono circa novemila le persone partite dal piccolo paese centro-americano alla ricerca di una vita migliore. Sono stati bloccati in Guatemala dove non sono mancati i disordini. Al momento la situazione è in stallo.Ma la speranza è l'ultima a morire. In tanti infatti sperano in un gesto di Joe Biden. Il futuro presidente degli Stati Uniti in campagna elettorale ha promesso di rivedere, appena insediato alla Casa Bianca, la politica sull'immigrazione per segnare una rottura rispetto alla politica di Donald Trump.Stando a quanto riportato dal Washington Post, la proposta diBiden, che verrà inviata domani al Congresso, prevede un percorso di otto anni per ottenere la cittadinanza per gli immigrati senza documenti, un piano per ampliare l'accoglienza dei rifugiati, aiuti per affrontare le cause alla radice dei flussi migratori in arrivo dall'America centrale e la dotazione di mezzi tecnologici per i controlli alla frontiera.Da parte sua, anche il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha invitato Washington a rivedere la propria politica migratoria, auspicando di poter collaborare con il nuovo presidente. E sulla carovana umana ferma al confine ha detto: "Stiamo facendo delle proposte, cercando un dialogo con i migranti, in Honduras e in Guatemala, in modo che possano essere assistiti e per impedire loro che entrino con la forza in qualsiasi paese"