(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2021 “Finché la pandemia non è finita nessuno va lasciato solo e allo stesso tempo bisogna tornare non alla situazione pre-pandemia ma bisogna creare un sistema di diritti che permetta a chi lavora di non vedere come unico strumento di riorganizzazione dell’azienda il licenziamento” sono le parole del segretario generale della Cigl Maurizio Landini alla manifestazione Cgil, Cisl e Uil a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev