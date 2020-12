(Agenzia Vista) Regno Unito, 21 dicembre 2020 Blocco merci UK-Francia, Johnson: “Maggioranza alimenti, medicine e merci scambiate normalmente" “Voglio aggiornare tutti su una sola cosa: quello che sta succedendo alle nostre frontiere e soprattutto a Dover. Ieri sera alle 23.00 il governo francese ha imposto delle restrizioni al trasporto di merci con autista verso la Francia e quindi oggi ho presieduto la riunione del comitato governativo di emergenza Cobra per coordinare una risposta in tutto il Regno Unito ed è fondamentale sottolineare che questi ritardi, che si verificano solo a Dover, riguardano solo il trasporto di merci da parte di persone, e cioè solo il 20% del totale in arrivo o in partenza dal continente europeo, il che significa che la stragrande maggioranza dei prodotti alimentari, medicine e altre forniture vanno e vengono normalmente”. Così il Primo ministro inglese Boris Johnson in una dichiarazione da Downing Street in diretta su Facebook / Facebook Boris Johnson Durata: 00_53 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev