Boccia: "Mai piu' ridimensionare risorse per salute e scuola per vincoli bilancio"

(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2020 L'intervista esclusiva dell’Agenzia Vista al ministro degli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia: “Bisogna mantenere la distanza, fino a quando non ci sarà il vaccino, e anche dopo il vaccino dovremmo continuare a essere attenti e rigorosi. Poi un giorno quando potremo raccontare questa fase difficile e drammatica saremo cambiati tutti e in meglio. Penso che nella drammaticità e per il rispetto che dobbiamo per chi non c’è più dobbiamo uscirne garantendo diritti universali come salute e scuola per sempre. Non ci sarà mai più un vincolo di bilancio che possa farci ridimensionare le risorse per la salute e per la scuola. Questo è l’insegnamento che tutta la politica deve cogliere da questa pandemia drammatica”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev