(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2020 “E’ evidente che se si esce da questo impianto noi siamo obbligati a impugnare in tempo reale, per garantire chiarezza, perché in questo momento c’è solo una cosa che ci chiedono gli italiani: protezione della vita e difesa della salute, e ristori in tempo reale”, così il ministro degli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia in un'intervista esclusiva con l'Agenzia VISTA. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev