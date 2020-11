(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2020 “L’insegnamento da trarre dalla pandemia è avere un’Europa più coesa e più forte che c’è, e se non ci fosse stata sarebbe stato tutto più drammatico, invece l’Europa è forte e unita, e stiamo andando avanti grazie a un raccordo quotidiano, in cui l’Italia ha avuto un ruolo importante”, così il ministro degli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia in un'intervista esclusiva con l'Agenzia VISTA. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev