(Agenzia Vista) Roma, 23 marzo 2021 Boldrini: "Se PD non dà esempio su pensiero femminista chi lo deve fare?" "Non sappiamo come andrà, io invito tutti a pensare al Partito e al fatto che il Partito deve esprimere un pensiero contemporaneo, un pensiero femminista e quindi ognuno deve tirare le conseguenze, non c’è nulla di personale. Il Segretario ha chiamato tutti su questo punto. È per il paese. Un partito progressista deve dare l’esempio su questo, se non lo fa il Pd chi lo fa?" Così Laura Boldrini, Deputata del PD, entrando a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev