Bolsonaro prende l'idrossiclorochina e dice che per lui funziona

Brasilia, 8 lug. (askanews) - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro in un video postato sui social si mostra mentre prende l'idrossiclorochina, dopo essere risultato positivo al coronavirus, sottolineando di sapere che ci sono altri rimedi per curare il virus, ma che nessuno di essi è stato comprovato scientificamente e che attualmente l'antimalarico sembra funzionare bene per lui."Qui sto prendendo la terza dose di idrossiclorochina, mi sento molto bene, stavo così così domenica, male lunedi e oggi, martedì, sto molto meglio di sabato, sta sicuramente funzionando", ha detto Bolsonaro."Sappiamo che oggigiorno ci sono altri rimedi che possono aiutare a combattere il coronavirus, sappiamo che di nessuno è stata provata scientificamente l'efficacia, ma io sono una persona a cui funziona, io ho fiducia nell'idrossiclorochina e voi?", ha aggiunto.