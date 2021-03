Bombardieri (UIL): "Battaglia dei rider riguarda la dignità delle persone"

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2021 “È importante perché riguarda la dignità delle persone, quando parliamo della dignità del lavoro non bisogna mai girarsi dall’altra parte perché oggi tocca a loro ma domani potrebbe toccare a qualsiasi altro lavoratore che oggi si sente garantito. Purtroppo i diritti non sono per sempre. La battaglia fatta da questi ragazzi è una battaglia che ci deve colpire, è una battaglia che riguarda la possibilità di essere liberi e non di dipendere da un algoritmo, su questo noi faremo il massimo per sostenerli e dare loro la dignità di un contratto”. Così il Segretario della UIL, Pierpaolo Bombardieri, alla manifestazione “No delivery day” in Piazza San Silvestro a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev