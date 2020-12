“Bonafede dimettiti”. Il racconto del sit-in di praticanti avvocati e Lega al Ministero Giustizia

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre “Bonafede dimettiti”. Il racconto del sit-in di praticanti avvocati e Lega al Ministero della Giustizia Lega giovani ha organizzato con alcuni praticanti avvocati un sit-in di protesta sotto al Ministero della Giustizia per protestare contro il rinvio a data da destinarsi dell’Esame di Stato per l’abilitazione da professionisti e in generale sulle precarie condizioni economiche di chi si affaccia alla professione forense. Ecco il racconto della manifestazione. Durata: 02_04 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev