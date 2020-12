(Agenzia Vista) Roma, 21 dicembre 2020 Bonafede: “M5S ha chiesto a Governo gruppo di lavoro su Recovery Plan con membri di maggioranza” “C’è tanto da fare, su alcuni punti ci siamo trovati più vicini, su altri c’è tanto da fare. Lo faremo discutendo, con la collegialità che c’è bisogno per un tavolo di questo tipo. Lo faremo lavorando. Abbiamo anche chiesto che venga costituito un gruppo di lavoro che possa consentire di lavorare sul Recovery Plan in vista del Consiglio dei Ministri che esaminerà il Recovery Plan, un gruppo di lavoro che includa rappresentanti delle forze politiche di maggioranza”. Così il ministro Alfonso Bonafede dopo la verifica di Governo in cui la delegazione del M5S ha incontrato il Presidente Conte. Durata: 01_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev