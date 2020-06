(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2020 Bonafede: “Momento difficile per la magistratura, serve cambio di passo” “Momento difficile per la magistratura, serve cambio di passo” queste le parole del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, al termine della cerimonia per ricordare il magistrato Mario Amato vittima del terrorismo nel 1980. Bonafede ha parlato della riforma della magistratura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev