(Agenzia Vista) Roma, 09 luglio 2020 Bonafede: “Ringrazio Polizia Penitenziaria per impegno durante emergenza covid” “Ringrazio Polizia Penitenziaria per impegno durante emergenza covid” queste le parole di Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia, in un video sulla sua pagina facebook. Bonafede ha voluto ringraziare il corpo della polizia penitenziaria che compie 203 anni Facebook Bonafede Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev