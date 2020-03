(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2020 Bonelli (Verdi): "Bene i provvedimenti del Governo, ma si fanno in Parlamento e non su Facebook" Bonelli (Verdi): "Bene i provvedimenti del Governo, anche se tardivi, ma si fanno in Parlamento e non su Facebook. Ora occupiamoci degli anziani lasciati soli" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev