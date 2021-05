(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 "Il Governo affossa le auto elettriche con gli incentivi a diesel e benzina. Il ministro Cingolani apre addirittura al nucleare affermando che in Italia si possono realizzare in Italia mini reattori. Milioni e milioni di italiani hanno detto no al nucleare, il ministro rispetti l'esito referendario”. Lo dichiara il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev