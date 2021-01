(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Bonelli: "La vera crisi da affrontare in questo Paese è quella climatica, Governo si occupi del Tpl" "Aprire una crisi di Governo in questo momento è da irresponsabili, la vera crisi da affrontare è quella climatica, per questo chiediamo al presidente Conte di occuparsi al più presto del trasporto pubblico locale, c'è sproporzione tra alta velocità e investimenti nelle nostre città, che hanno anche a che fare con la salute dei cittadini". Lo ha dichiarato l'esponebte dei Verdi Angelo Bonelli. 00_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev