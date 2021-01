(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2021 Bonelli (Verdi): “Sarebbe folle andare al voto in piena pandemia” “Sarebbe folle andare al voto in piena pandemia. Al presidente Conte noi Verdi chiediamo di non tagliare i fondi al trasporto pubblico nel Recovery Plan”. Così il Presidente dei Verdi Angelo Bonelli in una dichiarazione contro le elezioni anticipate durante l’epiedemia di Covid-19. Durata: 00_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev