(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2021 Bonetti: "La Casa Internazionale delle donne patrimonio per Paese" "La Casa Internazionale delle Donne è un patrimonio soprattutto per il Paese, lo è per la sua storia, per la tradizione che ha rappresentato. Lo è per il servizio che svolge tutti i giorni accanto alle donne. Il parlamento italiano lo ha riconosciuto volendo destinare 900mila euro che con il mio dipartimento ho poi erogato alla realtà della Casa Internazionale delle Donne". Lo afferma in un video su facebook la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev