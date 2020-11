(Agenzia Vista) Roma, 24 novembre 2020 Bonetti: “Promozione delle donne contrasti la violenza economica” “Sulle promozioni, oggi noi dobbiamo farci carico di questo passaggio culturale ulteriore, che promuova la presenza e protagonismo femminile come esperienza di valore riconosciuto a livello sociale, che restituisca pienamente dignità alla nostra cittadinanza. Così sconfiggeremo insidie, rapporti asimmetrici, ingiustizia, di non valorizzazione, delle tante donne escluse dal mondo del lavoro, è il tema della violenza economica”. Così il Ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti all’Incontro Commissione Femminicidio in Sala Zuccari intitolato “Dalla parte delle donne. Il ruolo fondamentale dei centri antiviolenza” in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Durata: 01_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev