(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2020 Bonino alla Lega: “Il senato non è uno stadio. Onorate le istituzioni!” “Non funzionano così le istituzioni, colleghi dell’opposizioni non è uno stadio e non è un bar, questa è la Camera alta del nostro Paese. Che meriterebbe un po' di buona educazione oltre che di rispetto istituzionale. Credo però, e lo ripeto ai signori del Governo e agli amici della maggioranza, che questo sistema di legiferare deve finire. Dobbiamo tornare tutti quanti a onorare questo Senato, a onorare la costituzione, a onorare noi stessi”. Così Emma Bonino durante l’intervento sul voto di fiducia su decreto immigrazione. / Senato Web Tv Durata: 03_19 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev