(Agenzia Vista) Roma, 08 febbraio 2021 Bonino: “Ognuno rinuncerà a un po' di cose, Salvini metterà felpe in naftalina” “Salvini sarà a disagio a sedersi al tavolo con Draghi e con noi. Dovrà mettere in naftalina un po' di felpe. Ognuno rinuncerà a un po' di cose, pensi a Salvini”. Così Emma Bonino (+E) in una dichiarazione in Piazza Montecitorio prima del secondo giro di consultazioni con Mario Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev