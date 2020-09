Bonino: “Scadenze urgenti per la ripresa del paese: giovani, fondi europei e migranti"

(Agenzia Vista) Roma, 30 settembre 2020 “Ci sono scadenze molto urgenti per la ripresa dal paese e uno è fare un progetto rivolto al futuro per i giovani in base ai fondi europei che pure non avranno vita facile. Sul tema migranti c’è una bozza sul tavolo del Presidente Conte siamo in attesa di capire cosa c’è in questo oggetto misterioso” queste le parole di Emma Bonino ex ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana al margine del Festival delle città 2020 svoltosi a Roma. agenziavista.it