(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2021 "Io sono molto molto preoccupata di questa conferenza non solo per la governance pletorica e complicata ma anche perchè dalle audizioni che abbiamo fatto il punto chiave è che non si toccano i trattati". Lo dice Emma Bonino intervenendo all'evento su Facebook del Pse, S&D e Pd a proposito della Conferenza sul Futuro dell'Europa. Partito democratico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev