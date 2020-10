(Agenzia Vista) Milano, 01 ottobre 2020 Bonomi: “Governo si è avvicinato a idee di Confindustria” Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea di Ucimu. Così in un passaggio del suo discorso: “A parole ho visto un avvicinamento del Governo alle nostre idee, mi è stato detto che Confindustria ha cambiato idea e invece Patuanelli dice che vuole rendere più forte Industria 4.0, Conte dice che non vuole rinnovare quota100. Allora chi è che ha cambiato? Colgo l'apertura che dà il Governo, cerco di essere collaborativo e propositivo come Confindustria ha sempre fatto". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev